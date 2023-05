Yeyo De Gregorio habló del quiebre de su amistad con Cachete Sierra y Nico Vázquez: "Si se rompen los códigos es por algo"

Las recientes declaraciones de Nicolás Riera, sobre su distante relación con quienes fueron sus compañeros de trabajo en Casi Ángeles, llevó a que Stefano "Yeyo" De Gregorio opine con contundencia del tema y recuerde su pelea con Agustín "Cachete" Sierra y Nicolás Vázquez.

En 2020, Yeyo escribió picantes tweets sobre Vázquez, luego de verlo en un video hablando amorosamente de Sierra que estaba participando en el Cantando, y su vínculo con ambos se quebró definitivamente.

"Con Cachete nos distanciamos desde hace un tiempo", le dijo De Gregorio al notero de Socios del Espectáculo.

"¿Lo que pasó con Cachete lo pudiste solucionar?", le retrucó el cronista. Serio, Yeyo le respondió: "No. Ya nos vimos varias veces y nos dimos un abrazo. Nos queremos. Pero la amistad se perdió".

"Yo soy medio blanco o negro. Para mí los códigos son de una forma, si se rompen, por algo se rompieron. Y lo mismo con Nico Vázquez, con él estoy distanciado y jamás diría que no es un buen artista", agregó el actor y conductor de Biri Biri.

Con Vázquez en escena, el notero de eltrece disparó: "¿No pudieron volver (con Nico)?". Y Yeyo De Gregorio fue categórico en su respuesta: "No. Y no hay ganas de ninguno de los dos lados".

YEYO DE GREGORIO SE SINTIÓ IDENTIFICADO CON NICO RIERA

El fin de semana pasado, Nico Riera fue a Implacables, programa de Susana Roccasalvo en el que le preguntaron si tenía amistad con Lali Espósito, Peter Lanzani y China Suárez, entre otros ex compañeros de Casi Ángeles.

El actor dijo que no, pero que tiene muy buena onda cuando coinciden en algún evento, y Stefano De Gregorio opinó del tema.

"Quedó la perspectiva del programa, de que éramos como hermanos, todos muy amigos, de que estábamos todo el día juntos, y si bien nos llevamos bárbaro, cada uno tiene sus amistades. Yo tengo a mis amigos de Haedo, de Vélez. Eso no quiere decir que me lleve mal con cualquiera. No somos amigos", dijo Yeyo, tras ser consultado por el notero de Socios del Espectáculo.

Y continuó: "Con Riera nos llevamos bien. Jugamos al fútbol. Lo quiero. Nico es un tipo distinto, es un surfer, es solitario. Le gusta hacer la suya. Y en un punto a mí también me gusta hacer la mía. Estar con mi gente. Y no tiene nada de malo".

"Está bueno poder separar el laburo, la gente a la que conocés trabajando, de lo que son tus raíces, tus amigos de toda la vida", finalizó Yeyo, alineado a la postura de Nico Riera.