En los últimos días estalló un sorpresivo escándalo entre Yanina Screpante, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Lucía Pedraza y Nacho Viale por un supuesto affaire entre el futbolista y la novia del productor televisivo.

“Le dije a Lucía 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. No es mi amiga, pero cuando fue a París la llevé a todos los lugares. Los amigos son ellos. Le dije que no le iba a perdonar porque era una persona que no tenía códigos... Con el Pocho también me enojé. Le dije que no tenía códigos. Pero él me dijo que nosotros no éramos más nada y que no tenía que darme explicaciones”, contó muy enojada Screpante, que se separó de Lavezzi a mediados de 2018, tras ocho años de relación.

"Con Pocho, mas allá del lío de esta minita, etc, el resto todo bien. Desde que me separé me está ayudando económicamente. Obvio faltan resolver algunas cosas. Pero cero… La mejor con él". G-plus

En medio del escándalo mediático, surgió una versión de un millonario reclamo de la modelo al futbolista en una conflictiva división de bienes. Supuestamente, Screpante reclamaría una indemnización por lucro cesante, ya que durante la relación con el delantero dejó en un segundo plano su profesión como decoradora de interiores y modelo. Yanina habló con Ciudad y aseguró que, más allá del cortocircuito por la novia de Nacho Viale, su vínculo con Lavezzi es excelente.

-¿Hay un conflicto por división de bienes con Lavezzi?

-No, ¡nada que ver! Con Pocho, más allá del lío de esta minita, etc, el resto todo bien.

"(El tema de la ayuda económica) lo hablamos cuando nos separamos. Igual, él es una persona súper generosa. Más allá de este tema puntual (con Pedraza)". G-plus

-¿El tema económico ya lo resolvieron?

-Si, desde que me separé me está ayudando él. Obvio faltan resolver algunas cosas. Pero cero… La mejor con él.

-¿Te está ayudando económicamente para impulsar tu proyecto de decoración de interiores?

-No, eso no necesita ayuda, jajaja. Depende de quien te contrate. Me está ayudando económicamente.

-¿Y eso lo hablaron cuando se separaron o nació espontáneamente de él?

-Lo hablamos. Igual, él es una persona súper generosa. Más allá de este tema puntual.

