Yanina Latorre, sincera sobre por qué no tiene relación con sus suegros

En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, Yanina Latorre se sinceró sobre por qué no tiene relación con sus suegros.

“Hola Yani. ¿Por qué no te relacionas con tus suegros y parientes de tu esposo?”, le consultaron a la panelista y ella no dudó en contar el verdadero motivo.

“Porque me hicieron la vida imposible cuando conocí a Diego”, explicó la madre de Dieguito y Lola y dejó en claro que hasta que no reciba unas disculpas no lo hará.

YANINTA LATORRE CONTÓ PORQUE NO LE CAE BIEN MARU BOTANA

Yanina Latorre contó a través de las historias de su cuenta de Instagram por qué no le cae bien Maru Botana y cuándo empezó la mala onda entre ellas.

“Es falsa, no le creo nada. Me hizo la vida imposible cuando íbamos juntas a la facultad. Malísima. Miren que las carita de buena son las peores”, dijo la panelista de LAM.