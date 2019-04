Apenas llegada al país de una mini luna de miel junto a Nacho Viale en Nueva York, Lucía Pedraza quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera que habría mantenido un affaire con el Pocho Lavezzi. Con rostro de sorpresa, Pedraza negó la relación con el ex de Yanina Screpante en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “No pasó nada”.

Sin embargo, la propia Screpante confirmó la información ante el mismo programa: "Tengo entendido que Nacho y ella no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos porque la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón. Hasta en un principio le creí. Ella me vino a encarar a mí porque tenemos amigos en común. Me vino a decir ‘ay no puedo creer lo que se está diciendo’, le dije que le creía y después me enteré todo esto...”.

En este contexto, Yanina Latorre sumó más pimienta a un tema de por sí picante: “Yo tengo una muy mala noticia para Nacho Viale...”. Ahí, Karina Iavícoli comentó: “Dicen que hubo tres encuentros entre el Pocho y Lucía”. A lo que la panelista retrucó enigmática: “Hubo muchos más encuentros”.

Más tarde, Latorre agregó: “Yo les diría que vayan confirmando las sospechas, porque la relación data de dos años”. Los dichos de Yanina asombraron a todos en el estudio y ella se explayó sin filtros: “No es una relación de amor, hace dos años que el Pocho y Lucía copulan (sic)”.

Al final, Yanina Latorre completó con un dato como antecedente: “El año pasado Pocho Lavezzi y Lucía Pedraza estuvieron juntos en Ibiza”.