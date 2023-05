Yanina Latorre salió corriendo del estudio de LAM en vivo y Ángel de Brito la mandó al frente: "Es un ser humano que tiene necesidades"

Antes de que termine LAM en el cierre de la semana, Ángel de Brito no pasó por alto la incomodad de Yanina Latorre, quien terminó saliendo corriendo del estudio para ir al baño en medio de la transmisión.

Así fue el divertido ida y vuelta de De Brito y Yanina al aire:

Ángel: -¿Qué pasa, Yanina?

Yanina: -Me quiero ir a hacer pis, ¿puedo?

A: -¿Te estás haciendo pis? ¿Quién sos, Amalia Granata?

Y: -¡Sí!

A: Se está meando. Yanina se va a hacer pis. Es un ser humano que tiene necesidades. Es humana, ¿vieron? Este viernes descubrimos cosas.

YANINA LATORRE DIO A CONOCER UN AUDIO QUE PROBARÍA EL ENOJO DE ROMINA PEREIRO CON UNA PRODUCTORA QUE LE ESCRIBIÓ A JORGE RIAL

Luego de escuchar una extensa nota que Morena Rial le dio a LAM, Yanina Latorre difundió un audio donde se lo escucha a Jorge Rial muy enojado con una productora y el filoso comentario de Romina Pereiro (por aquel momento, su esposa) de fondo.

“Mirá, Mariana, tengo los huevos al plato de vos, de todo el mundo. No me rompan más las pelotas. ¿Pueden salir absolutamente todos de mi vida? Se los voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco”, se pudo escuchar en el mensaje de voz que reprodujo la angelita.

Fue entonces que, después de que el conductor dejara en claro su malestar, la nutricionista entra a escena: “Un besito Mariana, hacé tu vida. ¡Gracias!”, atinó a decir, picante. A lo que Rial cerró, muy molesto: “Basta, basta”.

¡Qué momento!