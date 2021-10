Yanina Latorre reveló que Wanda y Mauro Icardi conviven pese a estar separados: "Él está medio encaprichadito"

Yanina Latorre contó que Wanda Nara y Mauro Icardi viven en la misma casa a pesar de estar separados tras el escándalo con la China Suárez. En diálogo con Marcelo Tinelli en La Academia, la panelista reveló que el futbolista está encaprichado con volver con la empresaria.

“Wanda no está en pareja, está separada de Mauro. El lunes ella quería el divorcio, ahora de eso no estaría hablando; volvió a París porque el domingo se había tomado un vuelo a Milán. Él está remándola, faltó a entrenar, no se presentó a la convocatoria de la Champion League, esto trajo algo bueno porque se amigó con Maxi López”, contó la angelita.

Luego, Yanina dio más detalles de la polémica en ShowMatch: “Él se fue a buscarla a Milán y le dijo ‘si vos no volvés conmigo a París yo no juego más, renuncio’. Ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año con el PSG y tiene la obligación de que él cumpla y él a su vez tiene un contrato de 12 millones de euros al año con el PSG. No están reconciliados pero están en la misma casa porque él está medio encaprichadito”.