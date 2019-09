Yanina Latorre reveló la reacción por WhatsApp de Fede Bal cuando le dijo que Bianca Iovenitti le fue infiel

"Bianca (Iovenitti), la novia de Fede Bal, estuvo el fin de semana en Mar del Plata. Fue a dos boliches y pernoctó con un chongo nuevo. Se llama Aaron... ¡Ampliaremos!", disparó el martes Yanina Latorre en Twitter, informando sin potencial y dando cuenta de la supuesta infidelidad de la bailarina.

Con más datos en su poder, la panelista de Los Ángeles de la Mañana sostuvo lo dicho en el programa de Ángel de Brito y reveló la conversación privada que tuvo con Fede por WhatsApp, en la que dejó en claro cuál fue la reacción del joven.

"Yo no quiero amargar a Bianca, pero por el diálogo que tuve yo con Fede, a él le (chupa) no uno, los dos. Lo tengo escrito. Él lo escribió completo". G-plus

"A Fede le conté lo que me llegó de Bianca y él me dijo '¿Qué? ¿Está con otro chongo?'. Así, derecho. Y yo le dije 'sí'. Y me dijo '¿Tenés pruebas?'. Y se las pasé", comenzó diciendo Yanina, con su celular en mano y mostrando en pantalla la foto de Aaron.

Luego, expuso sin filtro: "Yo no quiero amargar a Bianca, pero por el diálogo que tuve yo con Fede, a él le (chupa) no uno, los dos (huevos). Lo tengo escrito. Él lo escribió completo. Tomá, Lourdes, mirá”. Con el teléfono de su compañera en sus manos, la mujer del Chato Prada leyó la charla y acotó: "Confirmado, ¡los dos!".

"Nosotros tenemos una relación en la que nos contamos las cosas. Si es abierta o no, queda en mi intimidad. Esto yo ya lo sabía. Es un amigo de ella", dijo Fede. G-plus

Minutos después, en LAM pusieron al aire la palabra del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, en la que dejó entrever que lo que contó Yanina era cierto.

"Con Bianca estoy bien... Nosotros tenemos una relación en la que nos contamos las cosas. Si es abierta o no, queda en mi cuarto, en mi intimidad. Esto que me contás yo ya lo sabía. Es un amigo de ella... Ya sabía lo que hizo el sábado por la noche. Nos respetamos y nos contamos las cosas", dijo el actor, sin antes molestarse en vivo por la consulta sin filtro de Maite Peñoñori.