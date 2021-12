Yanina Latorre, sin filtro a Maite Peñoñori por sumarse a Intrusos: “¿Estás segura de lo que estás haciendo?”

Yanina Latorre invitó a Ángel de Brito y a sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana a una fiesta de fin de año que realizó en su casa con la asistencia de Diego Latorre, que les cocinó un delicioso asado para despedir el ciclo en el que brillaron durante los últimos seis años.

En la edición de este jueves, la panelista aprovechó para despedirse de la pantalla, ya que el lunes vuela a Miami en compañía de su esposo y de su madre, y también reveló por qué invitó a Maite Peñoñori a su fiesta y qué le preguntó con miras a su debut en Intrusos en enero.

“¿Por qué estaba Maite? ¿Vos la invitaste? ¿Te dio lástimas? ¿Qué te pasó?”, quiso saber De Brito en medio de la charla. “Si, yo la invité. Lloré por ella, chicos. La quiero. Es parte de este grupo hermoso”, se justificó la mamá de Dieguito y Lola Latorre.

LA PREGUNTA DE YANINA LATORRE A MAITE PEÑOÑORI POR IRSE A INTRUSOS

“Quedó a la deriva, pobre”, insistió De Brito, como dando a entender que no se va a poder unir a su próximo proyecto. “Maite quedó a la deriva, y me da un poco de lástima. No me da lástima que se haya ido de acá sino donde va a ir”, dijo Yanina.

“Se lo dije ayer: ‘¿Estás muy segura de lo que estás haciendo?’”, insistió la panelista, que desde hace algunas semanas no deja pasar ni una oportunidad de lanzarle tiros por elevación a los integrantes de Intrusos.

De hecho, esta semana, Yanina Latorre contó que desde Intrusos le ofrecieron formar parte del panel. “Con el tweet calentito de Ángel (sobre el fin de LAM), que humeaba, Rodrigo Lussich me dijo ‘¿por cuánto vendrías?’. Le dije ‘no te alcanza para pagarme’”, aseguró la panelista.