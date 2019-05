En reiteradas oportunidades, Lourdes Sánchez (33) manifestó la ilusión que le genera casarse con Pablo "Chato" Prado (52), productor estrella de Laflia con quien se convirtió en la mamá de Valentín (2).

Sin embargo, él no comparte la misma sensación que su mujer. Y también lo dejó en claro en más de una entrevista. "El casamiento me da un embole", dijo Prada, pateando la situación.

Pese a su resistencia, el martes a la tarde, el Chato sorprendió a Lourdes en un ensayo del Bailando con un bello anillo, lo que simbolizó para la bailarina una muestra de amor que la acercaría a la boda.

Consultada por el gesto romántico de su pareja en Los Ángeles de la Mañana, Lourdes se mostró feliz con la sorpresa del Chato. Sin embargo, Yanina Latorre la mandó al frente y reveló cuál fue la verdadera reacción tras recibir el anillo... ¡y la propia Lourdes le terminó dando varios palitos!

En divertido ida y vuelta:

Ángel: -Lourdes, ¿te vas a casar con el Chato Prada, al final? ¡Te dio el anillo!

Lourdes: -Me dio el anillo. Me queda re grande... Es por el amor.

Ángel: -¿Cómo tomaste la propuesta?

Yanina: -¡Mal!

Ángel: -¿Cómo mal?

"¡Vamos a contar la verdad! Ayer yo estaba en la sentencia, y le digo '¡qué lindo!'. Y ella me dice '¿qué lindo? Es un hdp'. Me dijo 'querías un anilló, tomá'", contó Yanina. G-plus

Lourdes: -La verdad, con mucha emoción. Me cayó en un ensayo. Me gustó que haya pensado el momento. Lo que no entendí es que cayó ya con el teléfono filmando la situación.

Ángel: -¿Quería un recuerdo o quería producir?

Yanina: -Capaz fue canje.

Lourdes: -Yo todo el tiempo le preguntaba si esto era en serio. Y él me decía 'vos querías un anillo'.

Yanina: -A mí así no me lo contaste. Ayer estaba indignada, sentada... ¡Vamos a contar la verdad! Yo ayer estaba en vivo, mientras daban la sentencia (en el Bailando), y le digo '¡qué lindo!'. Y ella me dice '¿qué lindo?, ¡¿qué lindo?! Es un hdp'. Me dijo 'querías un anillo; bueno, tomá'.

"Yo pensé que me iba a decir que nos casábamos el año que viene... Además, él ni tiene anillo ¡y a mí me queda re grande!", agregó Sánchez. G-plus

Lourdes: -Yo pensé que me iba a decir que nos casábamos el año que viene.

Yanina: -No, ese no fue tu tono. Anoche lo mataste. ¡Es una falsa! Que el Chato se ponga las pilas y defina el casamiento.

Lourdes: -Además, él no tiene anillo. Me regaló un anillo, nada más. ¡Y encima grande!

Ángel: -Matamos todas las historias de amor en un segundo.