Yanina Latorre reveló que se amigó con Flavia Palmiero cuando se encontraron en Miami: "Fuimos a comer"

Yanina Latorre confesó que, tras años de estar enfrentadas, se amigó con Flavia Palmiero. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la panelista contó cómo fue el encuentro con la exparticipante de Masterchef Celebrity en Miami, donde cenaron y hasta recibió una invitación a su cumpleaños, próximo a celebrar en julio.

“Yanina, te vi con Flavia Palmiero”, dijo Ángel de Brito y la panelista respondió: “Nos amigamos, fuimos a comer. No amigamos por Marcelo Polino y después un día que fue a LAM nos tratamos bien. El marido de Flavia o el novio es lo más”. Entonces, el conductor recordó que Palmiero no quiso ir mucho tiempo a su programa porque estaba ella en el panel.

“¿Pero te acordás que un día fue a LAM y estuvo todo bien? Ella cumple años ahora en julio y vino acá como un mes y medio porque estaba un poco aturdida de la cuarentena y de la pandemia. No se cuánta gente podrá invitar acá porque ella me dijo ‘quedate’ y le dije ‘no charlalo con Ángel, yo me tengo que ir cuando me doy la segunda dosis’”, detalló Latorre.

En reiteradas oportunidades, Yanina y Flavia Palmiero dejaron en claro que no tenían la mejor relación. Una enemistad que viene de años atrás y que en la actualidad decidieron dejar atrás para empezar una nueva etapa.