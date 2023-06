Yanina Latorre recordó cómo empezó su guerra con Jorge Rial: "Le tenía miedo"

Yanina Latorre recordó en LAM cómo empezó su guerra con Jorge Rial, quien, según reveló la panelista, la amenazaba con información y llegó a encararla en un aeropuerto.

“Me hizo la cruz después de que me encontré con Silvia D’Auro en Punta del Este en una fiesta y bailamos juntas, ahí arrancó a odiarme”, contó en el programa de América.

Entonces, Yanina siguió con su relato: “En ese momento él me amenazó por Twitter y yo me quedé temblando, siete horas mirando dijo el mensaje”.

“Me había dicho ‘¿Cómo vas a hacer para explicar el lunes después de que diga que sos amante de un arquero de Boca?’”, mencionó la esposa de Diego Latorre.

Al final, aclaró: “Yo no era amante de nadie y aparte no sé por qué la amenaza. En ese momento yo le tenía miedo, eso fue hace doce años. Ahora no le tengo miedo a Rial”.

YANINA LATORRE RELATÓ EL EPISODIO DEL ENCUENTRO CON JORGE RIAL EN UN AEROPUERTO

Yanina Latorre relató en LAM cómo fue el episodio del encuentro con Jorge Rial en un aeropuerto: “Me vino a encarar mal en la fila de migraciones”.

“Yo me iba sola Miami y él estaba con Romina, las hijas de ella y Rocío, se iban a Disney. Me vino a saludar mal y su mujer lo frenó”, recordó.

En el programa de América, Yanina contó: “Me dijo ‘mirá donde te vengo a encontrar’ y se me paró de pecho y yo me achiqué. Ella vino, le dijo ‘no Jorge tranquilízate, esto no es un estudio de televisión’”.

“Me encaró porque un día le dejé de tener miedo y empecé a decir todo lo que pensaba de él, porque yo no voy a tener miedo a un tipo que amenaza con información”, explicó.

Al final, Latorre expresó: “Fue después del cuerno que me comí, aparte él me estaba tirando algo por la cabeza de lo que yo era víctima, entonces ahí le empecé a dar públicamente”.