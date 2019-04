Yanina Latorre se quebró en vivo con el conmovedor testimonio de María Julia Oliván: "¡Te juro que te admiro!"

Todo el amor e ímpetu con el que María Julia Oliván (41) encara día a día su lucha junto a su hijo Antonio (3), quien padece trastorno en la comunicación y el lenguaje en el marco de su condición de espectro de autista, conmovió hasta las lágrimas a Yanina Latorre (50). La panelista más aguerrida de Los Ángeles de la Mañana bajó su guardia y manifestó su absoluta admiración por la labor que realiza la periodista.

Quien dejó al descubierto el momento de honda sensibilidad de Yanina fue Ángel de Brito, quien aprovechó para bromear: “Hiciste llorar a Yanina, María, no lo puedo creer. Estás logrando milagros”. Entre risas, la entrevistada halagó a Lola Latorre (18), pero la madre de la participante del Súper Bailando 2019 se excusó: “Gracias, no te puedo ni contestar”.

"Juro que te admiro, María Julia por lo que estás haciendo. No puedo hablar… ¡tu positivismo!” G-plus

Acto seguido, Yanina afirmó con denodado esfuerzo por contener el llanto: “La admiro profundamente, me emociona, no puedo decir nada”. Así, tras una pausa, concluyó entre sollozos: “Juro que te admiro, María Julia, por lo que estás haciendo. No puedo hablar… ¡tu positivismo!”.

Madre coraje, María Julia Oliván fue una de las más fuertes impulsoras de la campaña Hablemos de Autismo por el Día Mundial del trastorno neurobiológico, y desde su blog cuenta las experiencias de vida de ella y otras familias como la suya.