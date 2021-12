Yanina Latorre mandó al frente a Analía Franchín: "Se operaba todos los viernes y el lunes volvía maquillada"

A poco de que culmine Los Ángeles de la Mañana, Nequi Galotti dio una nota donde habló de su paso por el ciclo. Y en medio de la conversación, Yanina Latorre intervino para agradecerle por un gesto ¡y terminó mandando al frente a Analía Franchín!

“Yo me saqué las bolsas gracias a Nequi. Te debo la vida, al final te tengo que querer. Me mandó a un médico que me dio una inyección que me las borró. Es lo mejor que hizo”, comenzó diciendo Yanina, feliz del resultado tras seguir el consejo de su excompañera.

Fue entonces que, al referirse a Analía, agregó, sin filtro: “Franchín se operaba todos los viernes, tenía como una obsesión. Ella se iba de acá, la operaban y el lunes volvía. Estaba loca”.

"Analía Franchín se operaba todos los viernes, tenía como una obsesión. Ella se iba de acá, la operaban y el lunes volvía. Estaba loca". G-plus

“¿Sabés lo que hacía? Va, se opera en el consultorio y sigue sin anestesia. Y el lunes venía con moretones y se maquillaba. Era muy divertida”, cerró la angelita, a puro humor.