Yanina Latorre, lapidaria con Nancy Pazos por "chicanearla" en un video luciendo un barbijo: "¡Sos patética!"

En las dos primeras temporadas de Los Ángeles de la Mañana los cruces de Yanina Latorre con Nancy Pazos no solo eran constantes sino que se transformaron en un “clásico” del exitoso ciclo de eltrece que conduce Ángel de Brito.

Justamente, con motivo de las 1000 emisiones de LAM, todas las exangelitas enviaron videos saludando al conductor, Nancy no fue la excepción y le dedicó unas palabras a su eterna rival.

Luciendo un barbijo a modo de broma por la epidemia del coronavirus, Nancy primero envió un cariñoso mensaje a De Brito: “Angelito, un beso muy grande por estos 1000 programas. ¡Cómo nos divertimos en toda esa época! Te mando un beso grandísimo”.

Luego, le dijo a Yanina: “Ah, y un mensajito para mi querida amiga. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ella...Vos. Me dijeron que el otro día estuviste en el recital de Ricky Martin y te fuiste para el palco porque no veías bien. Mi amor, tenés que ser un poco más diva como yo que estaba en primera fila ese mismo día y a esa misma hora”.

Yanina: "El barbijo, señora periodista, es para la gente que potencialmente puede contagiar. Burlarte del coronavirus con todo lo que está pasando me parece patético. ¡Sos patética Nancy Pazos!" G-plus

Indignada, Latorre le respondió: “¿Necesitás grabar un video para contar que estuviste en el recital? ¡No se enteró nadie! Y el barbijo, señora periodista, es para la gente que potencialmente puede contagiar. Burlarte del coronavirus con todo lo que está pasando me parece patético. ¡Sos patética Nancy Pazos!”.

“Es una falta de respeto el tema del barbijo. Que la señora radio escuche a los médicos: los barbijos son para los que pueden contagiar no para los que no estamos enfermos, no es para lugares cerrados y si se humedece no sirve más. Ella se hace la seria… Me parece patético hacer humor con un barbijo hoy. Esta chica me da pena, posta lo digo”, cerró Yanina, dejando en claro que sigue tan enfrentada como siempre con Nancy.