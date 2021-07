Yanina Latorre interrumpió su móvil con LAM porque llegó el control de migraciones: "Mi vida es un reality"

Luego de un mes y medio en Estados Unidos, Yanina Latorre pudo regresar al país, tras ir a vacunarse contra el covid y no poder retornar de inmediato por las restricciones a los vuelos, para impedir la expansión del virus y el ingreso de nuevas cepas a la Argentina.

Cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su domicilio, la panelista de Los Ángeles de la Mañana estaba dándole un móvil a Ángel de Brito cuando le notificaron que agentes del Ministerio de Salud se estaban acerando a su puerta para verificar que estuviera en su casa.

La secuencia posterior fue un disparatado momento televisivo que Yanina compartió con todos los televidentes de LAM al filmar su encuentro con los agentes y sus increíbles comentarios.

"¡Ángel! ¡Ángel! Tengo un problema. ¡Llegó migraciones!", dijo Yanina. Sorprendido, De Brito respondió: "¿Llegó migraciones ahora en vivo? Me encanta, a ver si se la llevan presa. ¿Podemos ver?". G-plus

El insólito momento de Yanina en LAM:

Yanina Latorre: -¡Ángel! ¡Ángel!

Ángel de Brito: -¡Pará, pará!

Mariana Brey: -La otra grita. ¡Ahí vamos a vos!

Yanina: -Tengo un problema. ¡Llegó migraciones!

Ángel: -¿Llegó migraciones ahora en vivo? Me encanta, a ver si se la llevan presa. ¿Podemos ver?

"Ahí viene el señor. Justo llegan y estoy en vivo, trabajando. Vení que quiero que la gente vea que vienen. ¿Cómo estás? ¿Te saludo con el puño o no te saludo? Contanos, ¿querés mi documento o algo?", le dijo Yanina al agente. G-plus

Yanina: -Sí, ¿me bancan que voy a ver o llevo el teléfono?

Ángel: -Llevá el teléfono. ¡Ven que controlan a la gente, en las casas!

Yanina: -Yo quería hacer historias en vivo. Estoy en casa.

Pía Shaw: -¡El barbijo, el barbijo!

Andrea Taboada: -Ponete el barbijo.

Yanina: -Ay, esperen, es verdad. Voy a buscar el barbijo. Gracias, chicas. Están viniendo de la guardia... ¡Qué casual que vienen en el horario de LAM! Ahí vienen, chicos…

"No tiene idea de qué día me tengo que ir a hisopar", expresó la panelista, mientras ingresaba a su casa, por el DNI. G-plus

Ángel: -Mostralos antes de que te saquen el teléfono y te digan 'señora ubíquese'.

Yanina: -¿Los ven? ¡Holiiii!

Ángel: -¡Qué demente!

Yanina: -Ahí viene el señor. Justo llegan y estoy en vivo, trabajando. Vení. Vení que quiero que la gente vea que vienen. ¿Cómo estás? ¿Te saludo con el puño o no te saludo? Contanos, ¿querés mi documento o algo?

Agente 1: -Somos del Ministerio de Salud y estamos viendo lo del aislamiento, por si tenés alguna duda.

Yanina: -La duda es ¿cuándo me hisopo y cuándo soy libre?

Agente 1: -Tenés que cumplir el aislamiento. Vos llegaste el 18 de julio. Son 7 días.

"Estoy criticándolo adentro, no afuera. A lo sumo, la esposa le va a decir ‘te hizo mierda cuando entró’. ¿No es genial lo que está pasando? Mi vida es un reality". G-plus

Yanina: -¿El día 1 es el 18, el día que llegué, o es el 19? Esa es la duda que estoy teniendo.

Agente 1: -A ver, ahora te dice (mi compañero) y te digo la dirección a donde podés ir.

Yanina: -¡Perfecto!

Agente 1: -¿Tenés tu DNI?

Yanina: -Sí, te lo traigo. Ángel, no tiene idea de qué día me tengo que ir a hisopar.

Pía: -Pará, no lo critiques que todavía no se fue. Le van a avisar.

Yanina: -Estoy criticándolo adentro, no afuera. A lo sumo, la esposa le va a decir ‘te hizo mierda cuando entró’. ¿No es genial lo que está pasando? Mi vida es un reality.

Yanina (sale con el DNI de la casa): -Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo para eltrece, para que vean que ustedes cumplen. Les muestro a los señores. ¿Usted quién es? Saludá a las "angelitas". Soy Maite Peñoñori, 30 años después.

"Tengo una duda, ¿la gente está yendo a los hoteles a quedarse? Yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa". G-plus

Cinthia Fernández: -¿Qué hace? Hace selfie. ¡Me muero!

Yanina: -Tengo una duda, ¿la gente está yendo a los hoteles a quedarse? Yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa.

Agentes: -Sí.

Yanina: -¿Y no se quejan de pagar 100 lucas?

Agente 2: -Es conciencia social.

Yanina: -Sí, pero la conciencia social también está en casa. Yo sé que ustedes no tienen la culpa, que cumplen órdenes. Pero yo no hubiera ido al hotel, me tendrían que haber venido a buscar, corrido y metido preso. Soy quilombera por naturaleza.

Agentes: -Dale, muchas gracias.

Yanina: -Les agradezco por venir, voy a estar acá. No tengan miedo porque soy un farol, si salgo, la gente me denuncia.