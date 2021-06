Yanina Latorre fulminó al Polaco por el desplante a Barby Silenzi en La Academia: "No la dejó ni de florero, la dejó olvidada"

Siendo pareja en la vida real y una de las pocas parejas famosas en La Academia, Jimena Barón analizó filosa las dos performances que vinieron haciendo hasta el momento El Polaco y Barby Silenzi en el programa de Marcelo Tinelli y se indignó por el poco protagonismo que le dan a la talentosa bailarina.

"Hay una cuestión de ego, Polaco, porque Barby no se merece estar como un florero", le dijo Jimena Barón, luego de ver la performance, en la que él hizo la parte central de la imitación, poniéndose en la piel de Marc Anthony, y ella bailó sutilmente al lado.

Con cara seria y asintiendo cada una de las palabras de la jurado, Silenzi no pudo ocultar su malestar, que se potenció cuando su novio aceptó gustoso compartir la pista con Julieta Nair Calvo, quien estaba en la piel de Jennifer Lopez, para hacer juntos una canción, como así se lo había pedido el conductor de ShowMatch.

"Yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada. Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste", dijo la bailarina, enojada, al sentirse poco valorada como artista y por su pareja.

Atenta a los hechos y al descargo de Barby en LAM, Yanina Latorre no dudó en arremeter contra la connotación machista del Polaco, en La Academia, con Silenzi. "Fue tremendo", comenzó diciendo la panelista. Testigo presencial del momento de tensión, Maite Peñoñori acotó: "Ella salió furiosa y él estaba en Disney, ni registra la secuencia".

Recordando una de las últimas crisis amorosas del cantante y la bailarina, Yanina agregó: "¿Imaginate si se lo hacen al revés? Si se enojó por un like (a Francisco Delgado) … Porque a Barby no la dejó ni de florero, la dejó olvidada... Ella se fue sola, tipo coritas". Cerrando su contundente punto de vista y volviendo a poner a Julieta Nair Calvo en escena, Yanina Latorre concluyó, picante: "Barby estaba indignada de los celos".