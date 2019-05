Este 28 de mayo, una parte de la sociedad se hará presente en el Congreso de la Nación con el fin de que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vuelve a tratarse en la legislación argentina.

En contra a esta petición, Amalia Granata y Nicole Neumann volvieron a referirse negativamente al aborto legal, seguro y gratuito en sus redes sociales. Además, la modelo top generó polémica con una declaración en Los Ángeles de la Mañana.

"Me afecta lo que dicen 'porque te equivocaste, te acostaste o estabas en pedo'. Lo ponen en un lugar de puritanas, chicas jóvenes, que no han sido tan puritanas en sus vidas". G-plus

"Yo no estoy a favor del aborto clandestino. Pero no puedo hacer nada para que deje de existir el aborto clandestino. Entonces, quien corresponda, que lo haga. Así como en los casos de las niñas o mujeres violadas, que se pueda interrumpir el embarazo en tiempo y forma como corresponde", comenzó diciendo Nicole, para luego coronar su relato con una frase desafortunada: "Y la que se equivocó y no se cuidó porque estaba en pedo, que se lo saque también porque existe el aborto clandestino, no. Me parece que es más profundo el tema".

Lejos de su pensamiento, Yanina Latorre no tardó en criticar su postura: "Cada una tiene derecho a elegir. A mí me afecta mucho, y Amalia (Granata) hace lo mismo, porque te equivocaste o te acostaste... Dejemos de catalogar a la gente. El sexo es el sexo. Estamos en el año 2019 y tenemos derecho a tener un sexo libre, consentido. Ahora 'si estabas en pedo y te acostaste con un tipo...'. Tenés derecho a acostarte con un tipo. Lo ponen en un lugar de puritanas, chicas jóvenes, que no han sido tan puritanas en sus vidas", disparó la panelista, introduciendo en el debate cuestiones personales de las famosas.

