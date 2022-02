Yanina Latorre fue tajante sobre su supuesta mala onda con Maite Peñoñori: "Cómo les gusta buscar donde no hay"

En la historia de Los Ángeles de la mañana hubo crudos enfrentamientos entre las diferentes panelistas que estuvieron en las temporadas del ciclo de Ángel de Brito. Yanina Latorre fue protagonista de varios cruces con otras angelitas, sin embargo con una que terminó en buenas relaciones es con Maite Peñoñori.

“¿Yanina no te quería mucho o qué opinás?”, le preguntaron a la actual periodista de Intrusos, que respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. “Yo ahora la odio porque no para de subir videos de vacaciones y me da mucha envidia Yanina”, lanzó, con humor.

Por su parte, Yanina se metió en la consulta que le hicieron a su excompañera y fue rotunda sobre la relación que tienen. “¡Siempre la quise! ¡Cómo les gusta buscar donde no hay!”, afirmó, para cerrar con un “nada que ver”. ¡En paz!

YANINA LATORRE LE RECRIMINÓ A SU HIJA LOLA LA CANTIDAD DE ROPA QUE COMPRA

Toda la familia de Yanina Latorre pasa sus días en Miami y además del sol, parece que Lola Latorre disfruta de hacer compras y la ex “angelita” no está conforme con que explote la tarjeta de crédito.

Cuando filmaba a la joven luciendo su look, la esposa de Diego Latorre le reprochó sus gastos. “Estoy podrida de comprarte carteras. Todo es estrenado”, lanzó, mientras enumeraba las prendas de su hija… ¡que además se las había sacado a ella de su guardarropa!

“El corpiño es mío, que me lo robaste, me lo compré para usarlo abajo de una camisa transparente… El pantalón es nuevo, las zapatillas son nuevas, la cartera es nueva… ¡Basta de gastar!”, exclamó, molesta mientras su hija se reía.

