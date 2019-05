El panel de Los Ángeles de la Mañana lució incompleto este jueves, y Ángel de Brito lo puso de manifiesto apenas arrancó su programa: “¿Lourdes Sánchez no vino?”. La pregunta del conductor fue para Yanina Latorre, amiga y compañera del lado izquierdo del estudio, quien explicó el motivo de la ausencia de la pareja del Chato Prada y madre de Valentín (2): “No, no vino. Le faltó la niñera”.

“Lourdes Sánchez no vino. Le faltó la niñera”. G-plus

Acto seguido, Yanina remató con mucha pimienta: “Sabés lo que pienso de esas cosas”. Entonces, De Brito indagó: “¿Qué pensás? ¿No estarás en contra de Lourdes, no?”. Tras una risa incómoda, Latorre aclaró: “No, no estoy en contra...”.

De inmediato, Karina Iavícoli salió a justificar a Lourdes: “Bueno, son cosas que pasan”. Implacable, Yanina retrucó: “Bueno, para mí no tienen que pasar”. De nuevo, Iavícoli insistió en su compasión a Lourdes y a su pequeño hijo: “Bueno, a veces no lo podés solucionar y es difícil. Es depende de las herramientas que tengas, con quién puedas contar”.

"Siempre tenés una amiga. Hubiera traído a Valentín como trajo Cinthia a las nenas". G-plus

Tras un impasse en el que bromearon con Cinthia Fernández, a quien en la semana le extirparon un quiste sebáceo de la cabeza y a pesar de no estar al ciento por ciento se presentó al trabajo, Yanina Latorre afirmó: “Eso es cuidar el trabajo, me estás cayendo mejor, Cinthia”. Pícaro, el conductor metió cizaña: “¿Cinthia está levantando puntos y Lourdes está bajando?”. Y Yanina aseguró: “Claro”.

Indignada, Karina Iavícoli reprochó: “Pobre Lourdes, no digan eso”. Hasta que Latorre tuvo un arranque de honestidad brutal: “Dejame hablar con Ángel, yo pienso lo que pienso. Yo nunca falté a un trabajo porque no vino la niñera ni la mucama”. Piadosa, Iliana Calabró reflexionó: “Pasa que quizá el plan B de Lourdes Sánchez era el Chato, y justo el Chato no está, está en Santiago del Estero”.

