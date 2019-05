Famosa desde su nacimiento, Juana Viale siempre es noticia y mantiene una relación tensa con la prensa. En esta oportunidad, fue Yanina Latorre quien se mostró muy crítica de la personalidad de la hija de Mirtha Legrand.

Ocurrió en Los Ángeles de la Mañana, mientras debatían informes que realizó la prensa chilena sobre el clan Legrand/Tinayre: “La panelista diciendo que Juana le caía bien y es simpatiquísima… Juana no es simpática”, sentenció Yanina.

Entonces, Graciela Alfano la cruzó y contó su experiencia trabajando con Viale en la película Mariel espera: “Yo trabajé con ella y es divina”. Sin embargo, su compañera no dio marcha atrás y retrucó: “Pero no en cámara y con los programas”. Y Alfano continuó con su defensa de Juanita: “Ella hace la cola como todo el mundo en el catering, come con todos los técnicos”. Su frase generó incredulidad en Latorre: “¿Y por qué no debería hacerlo? ¿Por qué no debería mezclarse? Me parece un horror destacar eso”.

Yanina dijo: "No es simpática con los medios, es maleducada con los noteros". Cuando Graciela aseguró que Juanita padeció la fama desde chica, Latorre retrucó: “No tiene nada que ver, las chicas Maradona también y no son así”. G-plus

Firme en su postura, Yanina reiteró: “No es simpática con los medios, es maleducada con los noteros”. Cuando Graciela intentó explicar que Juanita padeció la fama desde chica, Latorre la comparó con Dalma y Gianinna Maradona: “No tiene nada que ver, las chicas Maradona también y no son así”.

Semanas atrás Juanita ninguneó a la panelista de LAM por usar el apellido de su marido, Diego Latorre: “Latorre es el apellido del marido. ¿Cuál es su apellido? ¿Vos lo sabés?”, le preguntó al notero con ironía. En aquella oportunidad, Yanina no se quedó callada y le respondió con todo: “Ella trabaja porque es la nieta de Mirtha. Mucho peor. Yo uso el apellido porque seré antigua, reprimida y cornuda, pero por lo menos laburo por mí. No tengo hermano productor ni abuela millonaria”.

Un enfrentamiento que no da tregua.

