Yanina Latorre, durísima con Mica Viciconte luego de que la llamara 'desquiciada': "Peor es decirle..."

A principio de mes y luego de una larga y provocativa contienda mediática, Nicole Neumann tomó la decisión de ponerle un bozal legal a su exmarido, Fabián Cubero, para que ni él ni su novia, Mica Viciconte, hablen de ella públicamente ni exhiban a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna.

En consonancia al accionar legal de la modelo top, Yanina Latorre se manifestó a favor del obrar de Nicole y defendió su lugar de madre. En la vereda opuesta a su pensamiento, la exchica Combate le respondió molesta: "Está desquiciada. Lo veo a Ángel, pero ella no deja hablar, cree que tiene en todo razón. Me cansa... Hoy vi que decía que no le gustaba como actriz Juana Viale, que no le gustaba lo otro... ¡pará loca! No pasa nada, tranquila. Una cosa es dar tu pensamiento. Yo estoy acá sentada (en Incorrectas) y las doy, pero con respeto", dijo en Los Ángeles de la Mañana, en desacuerdo con la postura que tomó Latorre.

"Es mucho peor decirle pu... al Bombito, cuando el chico no lo es".

Siempre contestataria, Yanina vio el testimonio completo de Viciconte y le respondió filosa. Incluso enumeró algunas peleas mediáticas que enfrentó Mica el último tiempo: "Me extraña que, trabajando con Moria, que es una generadora profesional de quilombos, me diga que soy una desquiciada. Mica trató de puto al hijo de La Bomba Tucumana, como si fuera un problema ser puto. Lo dijo en el Bailando. Se metió con Florencia Peña todo el año pasado, de la nada; se está matando con la mamá de tres criaturas, que es la ex de su actual pareja; a Laurita (Fernández) la hizo bolsa... ", comenzó la panelista, haciendo gala de su memoria.

"EN ESTA SITUACIÓN A MICA NO LA BANCO. ELLA NO TIENE QUE METERSE EN EL VÍNCULO DE LOS PADRES Y SUS HIJOS. SE METE PORQUE ES MEDIÁTICA. Y OPINO QUE ME PARECE MAL QUE SUBA FOTOS DE LAs HIJAs DE NICOLE".

Analizando cada una de las frases de Mica, Yanina agregó: "Por otro lado, hablás de dar grandes pensamientos. Acá no se dan pensamientos, esto no es filosofía, no somos grandes pensadores, somos opinólogos, yo soy panelista y casi que me considero periodista de espectáculo porque es un oficio que lo hago hace muchos años, que lo estoy aprendiendo y me va muy bien. Yo acá doy opiniones e información. Entonces, ¿vos podés decir que yo estoy desquiciada, que es una enfermedad psiquiátrica, pero yo no puedo decir que no me gusta Juana Viale no me gusta como actriz? No me voy a brotar, no merecés que me brote, pero tendrías que fijarte si te gustaría dedicarte a esto o no. Yo me metí con el trabajo de Juana Viale, pero es mucho peor decirle pu... al Bombito, cuando el chico no lo es y tampoco es grave ser pu... Eso no lo cataloga como persona. Creo que vos tenés que pensar".

Focalizando en el conflicto de Neumann con Cubero y Viciconte, Latorre concluyó: "Mica no entiende que esto no es un ring, que uno está de un lado o del otro. Cuando saltó el tema de Cubero, que era cornudo por Nicole, yo humanamente me puse del lado de él. Pero en la parte de la maternidad la banco a Nicole... Y en esta situación a Mica no la banco en nada. Ella no tiene que meterse en ese vínculo (el de los padres y sus hijos). Se mete porque es mediática. Y opino que me parece mal que suba fotos de las hijas de Nicole".