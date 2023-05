Yanina Latorre disparó sin filtro contra Estefi Berardi tras su tenso cruce al aire: "En lugar de debatir en el programa, escupe mentiras"

Lejos de que el tenso cruce que mantuvieron Yanina Latorre y Estefanía Berardi quedara en el pasado, la panelista de LAM volvió a cruzar a su compañera tras el polémico ida y vuelta que tuvo con Ángel de Brito en Twitter.

“Berardi dijo que yo dije que le gané un juicio a Jorge Rial, jajaja. Jamás lo dije. No hubo juicio. Pagué la multa y se levantó la audiencia. Le pasan mal la letra. En lugar de debatir en el programa, escupe mentiras”, comenzó diciendo Yanina, sin filtro.

“No te quiere nadie en #LAM. No sos empática. Hablen con la producción. A mí me adoran. Laburo en equipo y para un programa. Andá a hacer tu negocio a otro lado. Descarada”, fue otros de los mensajes que envió la angelita en la red social.

Minutos antes, Estefi había intercambiado picantes mensajes con De Brito, quien se enojó después de que ella asegurara que varias de las personas que pasaron por el ciclo de América las hizo echar Yanina.

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Twitter

FUERTÍSIMA PELEA DE ESTFI BERARDI CON YANINA LATORRE EN VIVO

Una vez más, Yanina Latorre y Estefi Berardi mantuvieron un fuertísimo cruce al aire en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América. Las panelistas dirimieron sus conflictos en medio de las últimas novedades sobre la salud de Jorge Rial, quien se recupera tras haber sufrido un infarto en sus vacaciones en Colombia.

Todo comenzó cuando Berardi aseguró que Rial volvería a la conducción de su programa en C5N en junio. Sin embargo, Yanina tuvo la palabra del propio periodista, quien dejó en claro que aún no tiene fecha de regreso al aire. Y este episodio desencadenó un tremendo ida y vuelta entre las angelitas.

“A mí me cuentan que esta charla (entre la producción del programa de Jorge y Rial) existió”, insistió Estefanía. A lo que Yanina la cruzó sin dudarlo: “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”.

YANINA LATORRE: "YO ENTIENDO QUE VOS TENÉS UN PROBLEMA Y YA DIJISTE MUCHAS PAVADAS SIEMPRE. POBRE PIBA". G-plus

Tras escucharla, Estefi recogió el guante y redobló la apuesta: “. Con lahacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”.

ESTEFI BERARDI: "SOS MISÓGINA Y TENÉS UN PROBLEMA CON LAS MUJERES. SOS AGRESIVA, CUANDO DAS UNA INFORMACIÓN TE GUSTA HACER SENTIR MAL AL OTRO, TE GUSTA DESTRUIR A TUS COMPAÑEROS, HICISTE ECHAR A UN MONTÓN DE COMPAÑERAS Y ESO TE HACE FELIZ". G-plus

Fue en ese momento que De Brito intervino para desmentir esa versión, y Berardi cerró: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato.me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno ”.