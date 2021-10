Yanina Latorre destrozó a María Becerra por no querer darle notas a medios argentinos: "No sé quién se cree que es"

Este fin de semana, María Becerra protagonizó un escándalo en Uruguay, tras negarse a dar declaraciones a la prensa argentina en una situación que derivó en un hecho violento con un cronista. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista uruguayo Pablo Cayafa describió el tenso episodio que presenció, y Yanina Latorre salió al cruce de la cantante preguntándo al aire quién se cree que es.

“Su mánager comentó que ella odia a la prensa argentina y pidió que no se le acerquen bajo ningún punto de vista, ni América TV, ni Caras, ni ¡Hola!. Le dio notas hasta al canal del Automóvil club uruguayo, pero a ninguno de los argentinos”, explicó Yanina Latorre.

"Es cierto. María dio notas para medios de bajo perfil, y evitó a la prensa argentina, es lo que dijo su mánager. Después, en el momento en que ella sale del escenario para irse al camarín, nosotros, con mucho respeto, nos acercamos para preguntarle sobre el evento y la gente de seguridad sacó al periodista Gustavo Descalzi con mucha violencia", explicó Cayafa, mientras la producción mostraba un video de la tensa situación.

"La gente de seguridad lo agarra a Descalzi, lo aleja de María Becerra y lo tiran y lo sujetan contra un sillón, en una situación de mucha tensión y violencia. Fue una situación muy incómoda y María siguió de largo, no se inmutó con esto que se estaba generando alrededor de ella. Tampoco éramos tantos, en realidad los que nos acercamos a preguntarle éramos tres periodistas", agregó el cronista uruguayo.

“Lo empujó el mánager. Eso es lo que me pasan a mí. Ahí está la diferencia entre una estrella y una chica que no sé quién se cree. Por ahí, la culpa no es de ella y es del representante, pero decir 'odio a la prensa argentina' es un montón, amor", disparó Yanina Latorre sobre la actitud de María Becerra. “Se agrandan, no son nadie. Acá la prensa la trató bien cuando cantó en lo de Tinelli, nadie la maltrató, al contrario, se la recibió bien”, concluyó la panelista.