Yanina Latorre sorprendió a todos en el estudio de Los Ángeles de la Mañana al hacer una suerte de defensa a Natacha Jaitt. La panelista mantuvo un durísimo enfrentamiento con la mediática luego del escándalo por la infidelidad de su marido, Diego Latorre, con la fallecida conductora radial.

En medio de un debate sobre el presunto amorío de Emilio Disi con Iliana Calabró, Yanina relató su espinoso encuentro con la viuda del actor, Elvira, en un shopping. “El que deja entrar esa persona a la pareja fue Emilio, que no está”, comenzó Latorre.

Luego, hizo una comparación con su historia personal. “Nunca la culpa es de la mujer, para mí. Si a mí me viene a buscar un tipo casado y me quiero acostar con él, no estoy pensando en la esposa. Estoy pensando en que me gusta. El que tiene que pensar en la mujer, en protegerla y en que está casado es él. Así lo pensé para mi matrimonio y ustedes lo saben. Yo nunca hablé de Natacha. Jamás. Ni lo haría porque la culpa fue de mi marido”, completó la panelista.

