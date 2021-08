Yanina Latorre defendió a Ricardo Montaner tras las críticas que recibió por cuestionar la cuarentena: "Él se quejó y tiene derecho"

Yanina Latorre alzó su voz a favor de la queja que hizo Ricardo Montaner en Twitter, luego de que el cantante fuera fuertemente cuestionado por criticar sin filtro la medida que impuso el Gobierno argentino de hacer una cuarentana estricta al volver al país por el covid.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana primero escuchó la postura de la médica Mariana Lestelle, quien cruzó a Montaner en las redes por su furioso descargo. Luego expuso su punto de vista y bancó al artista.

"A mí me extraña lo de Montaner. Amo sus canciones, pero le recomiendo que siga cantando y que de medicina no opine. Evidentemente no ve lo que está pasando en el mundo. Vino de dar un recital masivo en República Dominicana, un país donde no se testea ni se controla nada. Todos los países que hicieron aperturas y cambios de fases tuvieron nuevas variantes, como la Delta", dijo Lestelle en LAM.

En la vereda opuesta, Yanina Latorre expresó con énfasis: "Él hizo la cuarentena. Él se quejó y tiene derecho. Yo tampoco estoy de acuerdo. Le están pegando a alguien que hizo la cuarentena".

Sin confrontar con la profesional de la salud, la panelista continuó: "Yo la banco a Mariana, es la médica de mi familia y ayudó a mi mamá, pero yo no estoy de acuerdo con todo esto. Porque es un desastre. Mis hijos acaban de venir de afuera, están en cuarentena y el DNU está mal hecho, porque Diego y yo salimos a laburar. Está permitido, los médicos lo avalan".

Cuestionando el decreto, la panelista agregó: "Igual yo estoy hisopada 40 veces, vacunada con la Pfizer, en casa hay anticuerpos, pero el DNU está mal hecho. Porque Dieguito y Lola están en cuarentena y el gendarme me dijo que yo podía salir a laburar. ¡Explicame el orden de la cuarentena! ¿Por qué Lola y Diego están en cuarentena en mi casa y yo estoy ahí y vengo a trabajar y está autorizado y no estoy haciendo nada ilegal?".

En consonancia con la mirada de Yanina Latorre, Mariana Lestelle acotó: "Ese es un buen punto". Y la panelista cerró el debate concluyó: "Está todo mal. Yo me indigno, esto no es en contra de Mariana. Le pegan a Montaner, que se quejó".

Furioso descargo de Ricardo Montaner contra la cuarentena tras volver a la Argentina

Este fin de semana, Ricardo Montaner cuestionó duro en Twitter la obligatoriedad de hacer la cuarentena en la Argentina tras volver del exterior por la pandemia de coronavirus y lo destrozaron en las redes.

"¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. La guardia del barrio ‘¿estás vacunado?’. Si, dos vacunas. ‘¿Tienes prueba PCR?’. Sí. ‘¿Cuántas?’. 3 por semana. ‘Ok, debés estar 7 días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega’. Así se vive en Argentina", escribió el cantante y jurado de La Voz Argentina, molesto por no poder salir de su domicilio.

No conforme con ese tweet, Ricardo Montaner fue por más: "Ningún país del planeta trata así la emergencia del coronavirus. Como en todo, la política se faranduliza y la farándula se politiza. Gracias por todo. Seguimos viendo por televisión La Voz Argentina. Tampoco he visto a mis hijos Mau y Ricky que están en el barrio de al lado. ¿Raro, no?".

Desatada la polémica, horas más tarde, Ricardo Montaner eliminó su polémico descargo de Twitter.