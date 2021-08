Yanina Latorre cuestionó a Militta Bora por apuntar contra la mamá de Chano: "Que no la critique; ella no es perfecta"

El domingo 25, Chano Moreno Charpentier recibió un disparo en el abdomen, en su casa ubicada en Barrio La Verdad, tras resistirse a la autoridad policial, solicitada por la madre del artista con el fin de internarlo por sus adicciones, en plena crisis emocional y mental.

La conmoción por lo ocurrido llenó las redes sociales de diversos mensajes. Sin embargo, la arremetida de Militta Bora contra el exlíder de Tan Biónica, de quien fue pareja en 2016, y contra su mamá Marina, le volvieron fuertes cuestionamientos.

La cantante denunció a Chano por violencia de género y abuso sexual en la Justicia y al oír que la mamá del músico aseguró que "Chano nunca agredió a nadie y menos a una mujer", Militta no dudó en cuestionar a Marina en Twitter: "Todos cómplices de la injusticia de nuestro país".

Abordando la problemática de las adicciones del exlíder de Tan Biónica, quien pelea por su vida en el Sanatorio Otamendi, Yanina Latorre criticó duro la actitud de Militta Bora, quien apuntó contra la madre de Chano en un momento de extremo dolor y desesperación.

"Una cosa es la denuncia por violencia. Que lo denuncie y que siga, pero que no critique a la madre (de Chano). La madre es la madre y estamos hablando de un chico que está enfermo", comenzó diciendo la panelista en Los Ángeles de la Mañana. En una pausa de su descargo, Ángel de Brito apuntó: "Lo que pasa es que Militta, en ese momento, también vivió cosas con la madre".

Conociendo mucho a Chano y a su familia por haber sido vecinos, Yanina respondió: "A ver, si yo fuera Militta, voy y lo denuncio. Pero en ese momento, la familia entera es enferma. Los padres no ven, tratan de entenderlo".

Aclarando su postura de no justificar ni defender a Chano, Latorre volvió a centrar su mirada en el desafortunado cuestionamiento de Militta Bora a Marina: "Que Militta lo denuncie, pero que no salga a hablar estas pavadas, porque no ayudan, porque ella no es perfecta y se mandó sus tremendas cagadas con Jimena Barón y Daniel Osvaldo. Y no es que lo estoy defendiendo a Chano, porque si yo fuera Militta lo denuncio, pero una cosa es la violencia de género y otra cosa es esto".

En el centro de la polémica por sus tweets contra Chano y su crítica a Marina, Militta Bora hizo un descargo en las redes pidiendo disculpas por su accionar. "Por recomendación de mis letrados y por tener un litigio legal todavía en curso contra el imputado y las heridas profundas que me provocó, me es completamente contraproducente psicológica y emocionalmente opinar de este tema. Con respecto a mis tweets, ofrezco mis disculpas a quien lo necesite. Me dejé llevar por un impulso humano natural de injusticia que sentí, pero reconozco que lo correspondiente es llamarme a silencio", expresó la cantante, asumiendo su error y llamándose a silencio.