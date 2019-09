Yanina Latorre "atendió" a Tinelli en vivo tras su chicana en el Bailando: la respuesta del conductor

Al momento de contestar, Yanina Latorre no hace diferencias y le responde a quien tenga en frente o a quien diga algo sobre ella. En esta oportunidad "atendió" a Marcelo Tinelli, quien aprovechó la participación de Karina La Princesita en el Súper Bailando para involucrarla en una polémica, al igual que a Lourdes Sánchez.

"Para las ‘Angelitas’, estaba viendo el programa de Ángel y le tiran barro a La Princesita. Lourdes y Yanina dijeron que el BAR siempre le regala puntos a Karina. ¿Esto nunca te lo han dicho en la cara? Yanina es del Twitter, responde ahí", le dijo Tinelli a la cantante de cumbia, sin imaginar que Yanina utilizaría unos minutos de Los Ángeles de la Mañana para responderle, con previo aviso por WhatsApp, ni que Lourdes también le diría lo suyo.

"Porque me la banco, le voy a contestar a Tinelli y ya le avisé para que me mire. Marcelito, si hay algo que no soy es cagona, no soy del Twitter y no soy chupamedias", disparó Yanina. G-plus

Yanina: -Yo, porque me la banco, le voy a contestar a Tinelli y ya le avisé (por WhatsApp) para que me mire. Marcelito, si hay algo que no soy es cagona, no soy del Twitter y no soy chupamedias. ¿De qué soy cagona? ¿De qué soy del Twitter? Si cada vez que me paro ahí, vomito todo y encima me la banco. Pero te reitero, si a La Princesita le digo que tengo una data, que no saluda, que tiene un séquito... ¿y qué más era (Lourdes)? Ah, que se va de mal humor de las pasadas. No puedo agarrar un revolver y matarla en vivo, Marcelo. ¿Qué querés que haga? Pero no me como los mocos. El lunes voy.

Lourdes: -Sí, el lunes defendeme porque la verdad tengo al dueño del circo en contra mío hace varias galas. No sé qué le pasa a Marcelo conmigo.

Yanina: -Y encima, sos un falso, Marcelo. El otro día dijiste que Lola era como Cande Ruggeri, que bailaba bien, que tenía buena pisada y que por eso le exigían. Y cuando está La Princesita me hundís porque ella no tiene previa y de algo tenés que hablar. Pero cuando está Lola me das la razón.

Luego de la respuesta mirando a cámara de Yanina y Lourdes, la mujer de Diego Latorre le dio su celular a Ángel de Brito para que lea al aire el ida y vuelta que tuvo con Tinelli por WhatsApp, lo que dio paso a que las panelistas de LAM amplíen sus respuestas.

"Estoy temblando, jajaja", le respondió Tinelli por WhatsApp a Latorre, tomando con humor su descargo. G-plus

Ángel: -Vos (Yanina) le ponés a Marcelo, con total desparpajo: 'Ahora te hago mierda al aire. Me trataste de cagona. Voy al próximo programa y los atiendo a todos'. Y Marcelo te contesta: 'Estoy temblando, jajaja'. Y ahora que vio que yo agarré el teléfono, me escribe a mí: 'Ángel, son señoras grandes. No se acuerdan lo que dicen'.

Yanina: -El señor grande sos vos, querido. Hablaste de un programa viejo. Ayer no hablamos de La Princesita, estaba Facu Mazzei.

Lourdes: -Yo sé cuál es el problema, el que le escribe la cartulina (que lee Marcelo).

Ángel: -Dice Marcelo: 'No se entiende lo que dicen... Lourdes está enojada en serio’.

Lourdes: -Sí, porque siento que ya es algo personal.

¿Fin del debate o apenas un comienzo?