Yanina Latorre arremetió contra Rial, quien ironizó sobre sus dichos sobre 'el mate y el covid': "Tengo un audio de él riéndose; quiere instalar odio"

Los primeros días de junio, Yanina Latorre viajó con su familia a Miami para vacunarse contra el covid. Lo que no imaginó la panelista de LAM fue que los vuelos de regreso a la Argentina se restringirían y su retorno se dilataría.

El sábado pasado, horas previas a tomar un avión con destino a Buenos Aires, Yanina habló con Marcelo Polino, por Radio Mitre, en la que aclaró una frase que generó polémica y la puso en el ojo de la tormenta.

"El problema no somos los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender que tenemos que quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones y los lugares más humildes, en donde la gente toma mate, lo comparte, no usan barbijo", dijo la panelista en LAM, indignada al ver los festejos por el campeonato de la Selección Argentina y enumerando situaciones sociales que van en contra de las medidas pautadas por el Gobierno para frenar el covid, mientras a ella no la dejaban volver a la Argentina.

En ese marco, Polino le preguntó en su ciclo Polino Auténtico: "Podés aclarar lo del mate, lo de los pobres. ¿Cómo fue?". Y Latorre le contestó: "Me sacaron de contexto. Yo lo digo, lo repito y no me voy a desdecir. Yo dije que no solamente tenían que mirar a la gente que viaja, yo considero que estoy muy informada, al igual que un montón de gente, porque hay gente en Buenos Aires que no cumple con lo mínimo. Que es tomar mate y compartirlo, hacer reuniones sociales, no respetar la distancia social. Yo estoy enojada con lo del Obelisco, las manifestaciones... Yo no dije los que toman mate son pobres y tiene covid".

"Tengo un audio que me mandaron del programa de Rial, de él riéndose, comparándome con La cheta de Nordelta, diciendo: 'Yanina se mete con los negros que toman mate'. La palabra 'negro' la utilizó Rial, no la usé yo. Esta gente quiere instalar odio".

En pleno descargo, Yanina arremetió sin filtro contra Jorge Rial, tras hacerse eco de un comentario que dijo el periodista en su programa radial Argenzuela, al detallar que le enviaron un "audio nefasto" de Rial comparando su bronca con el audio de “La cheta de Nordelta”, que se hizo viral den 2017, de una mujer criticando a los pobres.

"Tengo un audio que me mandaron del programa de Rial, de él riéndose, comparándome con La cheta de Nordelta, diciendo: 'Yanina Latorre se mete con los negros que toman mate'. La palabra ‘negro’ la utilizó Rial, no la utilicé yo. Esta gente quiere instalar odio. Y la gente que los escucha por ahí les cree porque me ven acá, en Miami", expresó Yanina Latorre, aclarando con vehemencia su testimonio en LAM. La panelista regresó a la Argentina y se encuentra en su casa cumpliendo la cuarentana obligatoria por volver del exterior.