Yanina Latorre arremetió contra Estefi Berardi y recordó el escándalo con la ex de Fede Bal: "Iban a ser padres por esperma congelado"

Luego de la escandalosa pelea de Yanina Latorre con Estefi Berardi que arrancó en LAM, continuó en las redes y tuvo un descargo en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) de la panelista de Carmen Barbieri. Ahora fue el turno de la panelista del ciclo de América y terminó hablando del escándalo con Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, por unos supuestos chats.

A través de las stories, realizó una catarata contra Estefi. “El año pasado Berardi me buscó y me desacreditó todo el tiempo. Me dijo al aire que era la panelista que más se equivocaba, que yo era una mentirosa. Ángel la dejó mentir en LAM”, aseguró.

“Ella le confesó todo lo de los chats a Ángel y él puso cara de pelotud… y la dejó mentir. Generalmente en nuestro programa no se deja mentir. Nosotros laburamos, o al menos yo, con decir la verdad y Ángel también. Lo mejor que tengo es la palabra y la credibilidad, por eso hablo, doy la cara y no tengo nada que ocultar”, siguió, para contar un fuerte dato.

"¡Qué sororidad! Pobre la novia de Bal con la que iban a ser padres por esperma congelado. No nos olvidemos de eso. Es de una maldad absoluta". G-plus

YANINA LATORRE SE DESPACHÓ CONTRA ESTEFI BERARDI Y LE RECORDÓ EL ESCÁNDALO CON SOFÍA ALDREY Y FEDE BAL

“Cuando salieron los chats en Intrusos se dedicó a mentir sistemáticamente. Recién Carmen le dijo en Mañanísima ‘en el verano te hiciste bien la bolud…’. No nos olvidemos que Fede Bal a Carmen le confesó su ‘amorío’ con Berardi”, mencionó.

“Cuando Marcela Tauro, que no miente y es una profesional del carajo, mostró los chats ella agredió, desacreditó compañeras, mintió, amenazó y lo contó al aire en el mismo canal. Después hizo juicios contra el canal, contra Tauro, contra Intrusos y además le hace un juicio a la víctima cornuda andá a saber por qué”, ironizó la “angelita”.

Hacia el final fue más allá. “¡Qué sororidad! Pobre la novia de Bal con la que iban a ser padres por esperma congelado. No nos olvidemos de eso. Es de una maldad absoluta”, contó, mientras seguía dedicándole durísimas frases a Estefi.

