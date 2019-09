Yanina Latorre apuntó contra el BAR del Súper Bailando: "La están buscando a Lola para que se caliente"

Aunque Yanina Latorre prometió no estallar en ShowMatch cuando acompaña a su hija Lola Latorre, la panelista de LAM está a punto de quebrar su límite. En Hay que ver reaccionó con dureza a los tres puntos que le restó el BAR a su hija, después de bailar un tema de Ariana Grande.

“Estaba indignada, atacada. Carmen le subió un punto al hijo ‘porque es mi hijo y se me canta’, dijo. A Lola le criticó la técnica, no le gustó y ella bailó lindo, a tiempo, cumplió la consigna del videoclip que era ir empatado con lo que pasaba en la pantalla. Todo el jurado coincidió en que va a creciendo”, aseveró, enojada. “Le pidan puntas y brazos y yo no veo que lo hagan La Princesita, Charlotte o Flor Torrente, que son chicas que no bailan igual que Lola. Me pareció demasiado que los tres le bajen un punto”, lanzó.

En la noche del lunes Carmen Barbieri reemplazó en el BAR a Flavio Mendoza: “Yo le pregunto a Carmen Barbieri, ya que ahora estoy caliente, cuando le subió un punto a Leticia Brédice, ¿la vio a Madonna? ¡Chicos, estamos todos chupados! Traigan un fernet. Lola estaba divina como Ariana Grande. ¿La Princesita era Britney? Estoy desahuciada. No quiero criticar a la gente que no baila. Quiero decirle al BAR que me parece que la están juzgando como Lourdes Sánchez y no da”, arrojó, furiosa.

“La están buscando para que se caliente”, señaló Yanina y sorprendió al contar que su hija no va a tolerar más esas devoluciones del BAR. “Tengo miedo que explote. Es peor que yo, es una zarpada total. Yo estoy contenida porque sino explota la bomba, así como la ven de sueltita y fresca. Que les diga ‘ustedes me chupan un hue…, váyanse a cag… y se vaya’”, confesó.