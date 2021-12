Yanina Latorre le anunció a Angel de Brito que abandona LAM una semana antes del final: "El lunes me voy a Miami"

Desde que Ángel de Brito anunció que Los Ángeles de la Mañana llega a su fin el 31 de diciembre, sus panelistas se despiden a diario para comenzar sus vacaciones antes de iniciar sus nuevos proyectos laborales.

De esta manera, Maite Peñoñori, Andrea Taboada y Cinthia Fernández ya dijeron adiós, y el viernes lo hará Yanina Latorre, que explicó las causas por las que no estará al aire la semana próxima.

"¿El viernes es tu último día? ¿Ahí ya metés vacaciones?", le preguntó Ángel a Yanina, luego de que esta llegara al estudio después de atravesar un piquete. “El lunes me voy a Miami con Diego y Dora”, señaló la panelista, en referencia a su marido y su madre.

Más sobre este tema Explosiva frase de Ángel de Brito sobre Wanda Nara a su guardaespaldas: "Se está vengando de Mauro Icardi con vos"

LAS CAUSAS POR LAS QUE YANINA LATORRE NO ESTARÁ EN EL FINAL DE LAM

“Viajar ahora es una carrera de obstáculos. Es pero que venir hasta acá” agregó Yanina, en referencia a los cortes de calle que casi le impiden llegar al estudio. “¿Y los chicos?”, quiso saber Ángel.

“El domingo 26, Lola se va a Punta del Este con amigas, y el lunes nos vamos nosotros. No es la primera vez. Lolita se fue a Costa Rica cuando terminó el colegio, pero es la primera vez que paso sin Dieguito el 31”, dijo Yanina, que se manifestó indignada con la actitud de su hijo.

“Tengo una foto de él en el viaje de egresados que me dejó indignada. Lola está que se la llevan los demonios. Es un abrazo que no es de amigos y me la mandó la madre de la chica preguntándome si somos consuegras. Amorosa. Igual, me di cuenta que no soy celosa”, cerró Yanina Latorre.