Yanina Latorre acusó a Edith Hermida de hacerle "brujerías".... ¡y mirá qué le contestó la panelista!

Los informes de Bendita hace mucho tiempo que tomaron a Yanina Latorre como uno de sus personajes icónicos, dadas sus escandalosas declaraciones mediáticas que sirven como insumo para generar debates y polémicas. Enfrentada a rabiar con Beto Casella, quien según ella la “odia” y hace siete años que “la revienta” en el programa, la esposa de Diego Latorre lanzó una fuerte acusación contra Edith Hermida en medio de una batalla contra Evelyn von Brocke en Los Ángeles de la Mañana.

“No seas negadora, Evelyn, (en Bendita) hace 20 días que te hacen bolsa. Edith te mató feo. ¡Edith me defendió a mí, que no me puede ver pintada ni en cajas de fósforos!”, enfatizó Yanina en su discusión con Evelyn. En ese contexto, remató: “Edith le prende velas negras a los dioses para que yo desaparezca”. Descolocado, Ángel de Brito le preguntó a Yanina si Hermida le hacía magia negra, a lo que Latorre afirmó: “¡Estoy segura! Igual no me molesta, eh. Me encanta”.

Edith Hermida, irónica: "Qué Yanina se cuide, porque tengo mucha gente cercana que la conoce. Ojo con lo que toma". G-plus

Frente a esta insólita denuncia pública de Yanina Latorre, Edith Hermida salió a defenderse a pura ironía diálogo con TN Show. “Sí soy bruja, pero en el programa de Panam". Acto seguido, la locutora combinó su sarcasmo con el hartazgo: "Que se cuide, porque tengo mucha gente cercana que la conoce. Ojo con lo que toma. A mí me encanta Yanina, soy cholula de ella, me divierte su personaje. Pero la verdad es que no se banca una crítica, y delira".

Al final, Edith Hermida describió cuál es, a su criterio, el problema de Yanina Latorre: "Ella no sabe jugar el juego de la tele. Es muy cocora para hablar de los demás y cuando le toca a ella no tiene sentido del humor".