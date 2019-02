La panelista de Los Ángeles de la Mañana defenestró el local gastronómico del ex de Pampita.

Histórica crítica y descreída de la relación entre Pampita y Pico Mónaco, el viernes Yanina Latorre lanzó ácidas ironías contra la pareja en general, y contra el local gastronómico del extenista en particular.

Con su sarcasmo característico, la panelista de Los Ángeles de la Mañana bromeó, cuando Mariana Brey comentó que los famosos se habían separado: “Yo tenía razón, pero mucho antes de lo que vaticiné. Porque yo dije que iban a estar juntos, que iban a facturar porque les sirve a todos. Pero el tipo cerró el restaurante y cerró la relación”.

Intrigado, Ángel de Brito le preguntó a Yanina: “¿Te cruzaste a Pico? ¿Fuiste a comer a su restaurante?”. Entre risas, la periodista explicó por qué no fue a Casa Babel: “No. Aparte, tuvo problemas, creo que se lo clausuraron, que abría y cerraba. No fui porque a mí me gusta ir a lugares buenos, más famosos, con muy buena comida, con buen vino...”.

Ahí, Andrea Taboada indagó si se comía bien en el restaurante de Pico, y Yanina disparó: “No tengo idea. Es un bar de Mar del Plata que abrió en Punta del Este”. Acto seguido, Mariana Brey admitió haber visitado el local y contó: “Yo comí bien. La carta es limitada, pero lo que comí fue rico. Pero la carta es limitada, habrá cinco platos, ¡no es wow!”.