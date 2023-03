"Ya engordé tres kilos": Wanda Nara protestó irónica por cómo la afecta su conducción en MasterChef

La experiencia de Wanda Nara al frente de MasterChef le está costando más de la cuenta, y blanqueó sus irónicas quejas en un diálogo picante en vivo con Santiago del Moro en Gran Hermano 2022.

"Necesito un consejo para no engordar tanto, porque los chicos están divinos estando acá, y yo ya engordé tres kilos grabando MasterChef", le planteó Wanda a Santiago.

Entonces, Del Moro miró cómplice a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui y afirmó: "No te tenés que privar de nada, pero son porciones chiquitas".

Más sobre este tema "Me cuesta": Wanda Nara opinó sin filtro sobre la decisión de Romina de entrar a Gran Hermano con tres hijas

Pero lejos de cerrar la polémica, Wanda Nara reprochó a los tres jurados del reality culinario: "Ustedes no me dan nada, me decían que Santiago del Moro no comía".

LAS CHICANAS ENTRE SANTIAGO DEL MORO Y WANDA NARA

Por otra parte, cuando Wanda Nara le preguntó a Santiago del Moro si extrañaba a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, el exconductor de MasterChef Celebrity remató: "Yo te extraño a vos, Wanda. Cuando arrancaste con nosotros estabas rubia".

Ahí, Wanda le protestó al presentador de Gran Hermano 2022: "Como estabas tan ocupado me tocó estar acá, haciendo 28 horas de grabación en Telefe".

Más sobre este tema Pampito elogió picante a Wanda Nara: "Si te editan, cualquiera es buen conductor"

"Preparate porque esto no empezó todavía. Vas a sentir el humo, el olor a bife que te vas a llevar a tu casa. Pero vas a aprender, porque estás con los mejores", cerró Santiago del Moro su filosa réplica a Wanda Nara.