La pelea entre Laura Fidalgo y Mora Godoy en el Súper Bailando hizo que Ximena Capristo lance filosas frases contra la integrante del BAR y termine revelando un conflicto que tuvo en 2001 cuando ella recién acababa de salir de Gran Hermano.

“Laura está muy bien elegida para el programa porque creo que tiene problemas con toda la gente del ambiente, con la mayoría. Los bailarines ninguno quería bailar con ella”, aseguró, picantísima en Confrontados antes de revelar el conflicto personal que tuvo con Fidalgo.

“Voy a contar lo que me hacía. En el 2001 yo recién estaba arrancando en el teatro y dijo ‘con esta negra en el escenario no me pongas, cuando yo entro, a esta la sacás’”, lanzó. “Y en el aeropuerto ella y la mamá me dijeron ‘negra de mier...’. Fue hace muchos años. Yo soy memoriosa, no soy rencorosa”, relató.

“Muchos bailarines también la escucharon. Hacíamos una obra, era mi debut en el teatro y yo no sabía qué hacer. Esta chica nos maltrataba a todos porque habíamos salido de un reality show y ahora casualmente, Laurita, trabajás en un reality show”, dijo, mirando desafiante a la cámara. “En ese momento me sentí muy mal, lloré mucho”, rememoró Ximena Capristo. ¿Saldrá a responderle Laura Fidalgo?