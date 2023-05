Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones al hablar de China Suárez, en medio de las versiones de crisis con Icardi: "Trabajaría con ella"

Luego de las repercusiones que despertó el encuentro de Wanda Nara y China Suárez (después del escándalo por ser señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi) en la fiesta Bresh, la conductora de MasterChef sorprendió al hablar de la cantante y actriz.

La empresaria respondió todas las preguntas del notero de LAM, Santiago Sposato, y fue contundente con sus respuestas.

Así fue el ida y vuelta de Wanda y el cronista:

Cronista: -¿Cómo la pasaste en la Bresh el otro día?

Wanda: -Linda, estuvo muy bueno.

C: -Estuvo picante también, ¿no?

W: -No, a verdad que no. Estuvo tranquilo.

C: -¿Te llegaste a cruzar con la China?

W: -La vi que estaba ahí, pero la verdad que nada. Eso, estaba ahí.

C: -¿Vos llegaste y sabías que ella estaba o ella cayó después?

W: -Yo llegué primera y después llegaron todos.

C: -Llegaste corriendo a tu casa y la despertaste a Zaira para contarle lo que te pasó.

W: -Le conté a Zaira la situación porque nada, por eso y por otras cosas.

C: -¿La próxima vas a averiguar a ver quién está?

W: -No, yo no tengo problema con nadie. La verdad es que soy una mina sin dramas. Pierdo la memoria fácil. Si no fuera por ustedes que todo el tiempo me recuerdan las mismas cosas, ya me hubiera olvidado porque no soy rencorosa y me olvido fácil.

C: -¿Trabajarías con la China si se da la oportunidad?

W: -Sí, trabajaría. No tengo problema.

SUGESTIVO POSTEO DE MAURO ICARDI TRAS LAS VERSIONES DE CRISIS CON WANDA NARA

Una vez más, Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan fuertes rumores de crisis y separación. Y en medio de las especulaciones, el futbolista dio que hablar con su sugestivo posteo ¿dejando en claro que entre ellos sigue todo bien?

“Mi novela turca o argentina”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram junto a una foto (que a juzgar por su pelo teñido de rubio ya data de un tiempo atrás) en la que se los ve posando muy juntitos para la cámara.

Horas antes, Wanda (que tiene a Francesca e Isabella con Mauro) había sorprendido al compartir una tremenda publicación, que luego optó por eliminar, con una desgarradora reflexión: "La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar", difundió la empresaria, con un emoji de corazón partido, ¿dedicado a Mauro?