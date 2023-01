Wanda Nara rompió el silencio tras el escándalo con Keita Baldé y Mauro Icardi

El escándalo que desató Mauro Icardi al asegurar que Wanda Nara estaba viviendo un romance con el futbolista Keita Baldé hizo que a los dos lados del océano se hable, una vez más, sobre la mediática pareja. Sin embargo, la empresaria no había hablado hasta ahora.

LAM fue a buscar a Wanda a la salida del teatro, después de ver en el Gran Rex Casados con hijos, y por primera vez habló de la polémica que la relacionó con el jugador casado, que incluso terminó en una durísima respuesta de su esposa.

“No, no. Me voy a mi casa porque me están esperando mis hijos”, fue lo primero que dijo quien podría convertirse en la nueva conductora de MasterChef.

"No tengo nada que aclarar. Las tonterías no se aclaran". G-plus

WANDA NARA HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE LA VERSIÓN DE ROMANCE CON KAITE BALDÉ

Sin embargo, Wanda es Wanda y antes de marcharse en un auto en el que iba junto a Zaira Nara y su madre, lanzó una filosa frase.

Más sobre este tema En fotos: Nora Colosimo y su novio llevaron a Wanda y Zaira Nara a comer hamburguesas

“No tengo nada que aclarar. Las tonterías no se aclaran”, señaló, picante contra su ex.

Más sobre este tema "Disfrutá de la vida como vos sabés": el tierno mensaje de Wanda Nara para Susana Giménez