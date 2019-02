La última tapa de la revista Gente tiene a Wanda Nara en su tapa y junto a unas sensuales fotos, la representante de Mauro Icardi contó cómo ayudó a construir la carrera de su marido, cómo se codea con los principales dirigentes del fútbol mundial y la forma que consiguió para hacerse un lugar en ese ámbito.

“Es un mundo muy machista y esto que hago es revolucionario. Porque si bien existen muchos familiares que representan a los jugadores, el rol de la mujer en el fútbol está más ligado a ‘quédate en la casa con los nenes, hacé las milanesas, esperalo callada sin opinar’”, aseguró. “Por eso lo que hago es revolucionario. Tengo amigas que son mujeres de jugadores y muchas se ríen, lo ven extraño, pero me han pedido de representar a sus maridos. Porque me conocen, saben cómo me muevo, cómo defiendo lo que tengo que defender”, reveló.

"Mauro es un jugador tan importante, me ha tocado reunirme con presidentes de casi todos los equipos más renombrados de Europa. Me llaman, me saludan, me consultan". G-plus

También Wanda contó cómo su carrera es producto de su propio trabajo: "Más que nada, soy una persona que valora muchísimo el trabajo, lo hago desde muy chica, y nunca tuve representante. Si bien estuve muchos años en la moda, desfilando y haciendo campañas publicitarias, siempre me manejé y cerré mis contratos yo sola", confesó.

"Arranqué colaborando con los representantes que tenía Mauro. Pero estudié, eh. Sé de fútbol, sé de cuestiones fiscales, de situaciones contractuales. Hablo tres idiomas. Sé de leyes. En Italia no hay antecedentes como el mío". G-plus

¿Cómo Wanda hizo su salto al ámbito del fútbol? “Arranqué colaborando con los representantes que tenía Mauro… Pero estudié, eh. Sé de fútbol, sé de cuestiones fiscales, de situaciones contractuales. Hablo tres idiomas. Sé de leyes, también, porque me vengo preparando desde hace años. En Italia no hay antecedentes como el mío. Encima, como Mauro es un jugador tan importante, me ha tocado reunirme con presidentes de casi todos los equipos más renombrados de Europa. Me llaman, me saludan, me consultan”, pormenorizó, en contra de quienes critican su posición.

Más sobre este tema Fuerte cruce de Wanda Nara en TV con un exjugador italiano por el escándalo de Mauro Icardi con el Inter El hermano menor de Mauro Icardi bancó a Ivana y apuntó contra Wanda Nara a pura ironía en Instagram Stories

También, se mostró a favor de los cambios y revindicaciones que están haciendo las mujeres en nuestro país y en el mundo: “Estoy súper de acuerdo con que si una mujer está preparada para ocupar un rol, el género no debe condicionarlo. Y me encanta el movimiento que veo en la Argentina respecto a las mujeres, me parece importantísimo. Ya somos un sexo fuerte. Y unidas, invencibles. Ojalá siga así y se tome el tema con la seriedad que merece. Este movimiento hace que la mujer sea escuchada y respetada. Mauro me dio ese lugar y eso ya te habla de él: es muy feminista”, finalizó Wanda Nara. ¡Empoderadísima!