Wanda Nara reaccionó a la versión de que su hijo Valentino se lleva mal con Mauro Icardi: "Algunas cosas son obvias"

Luego de que explotara el rumor que lanzó el periodista Juan Etchegoyen al asegurar en Mitre Live que la relación entre uno de los hijos mayores de Wanda Nara y Mauro Icardi se resquebrajó luego del escándalo con la China Suárez, la empresaria rompió el silencio.

En medio de su ida y vuelta con sus seguidores, un usuario fue al hueso con su pregunta: “¿Por qué no publicás un video para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?”, indagó.

Fue entonces que Wanda –que tiene a Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su anterior relación con Maxi López; y a Francesca e Isabella con Icardi- sentó postura: “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas, y creo que algunas son más que obvias”.

ASEGURAN QUE UNO DE LOS HIJOS DE WANDA NARA NO SOPORTA MÁS A MAURO ICARDI

“Lo que me cuentan es que los hijos en común que tienen Maxi López y Wanda ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo qué pasó provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario”, había expresado Juan Etchegoyen.

“’No me lo banco más’, habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió”, agregó.

Y culminó: “Valentino es el más afectado en esta historia según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños”.