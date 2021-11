Wanda Nara y Mauro Icardi intercambiaron pícaros mensajes tras discutir frente a Susana Giménez: "La única"

Tras le emisión de la entrevista que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieron a Susana Giménez para hablar del escándalo con China Suárez, comenzó a tomar fuerza el rumor de que la pareja se habría peleado fuerte cuando se apagaron las cámaras.

En este contexto, Mauro sorprendió deslizando que con la mamá de sus hijas Francesca e Isabella está todo bien. ¿Cómo? Compartió una foto con ella al estilo paparazzi y le sumó un pícaro mensaje con un juego de palabras.

"The 'Wan' and only", expresó junto a la imagen remarcando que su esposa es "la uno y la única".

A lo que Wanda respondió con el significativo emoji de corazón.

¿Todo bien?