Wanda Nara y Mauro Icardi deberán repartirse esta increíble lista de bienes

En medio de las dudas sobre si la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi se formalizará al punto del divorcio y si sólo se trata de una fuerte crisis pasajera, en A la tarde dieron detalles de la exorbitante lista de bienes que deberán dividirse en caso de ponerle punto final a su historia de amor de 9 años.

“Vamos a puntualizar la fortuna del matrimonio. Hasta acá, esto es de los dos. Hay un papel, un acuerdo secreto, donde esto ya está dividido”, adelantó Diego Estéves en el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América.

Y agregó: “La separación y este papel lo firmaron en la última visita de Icardi donde él dijo que vino a pasear, tomar mates, charlar con Wanda y hacer algunas cositas más. Pero no. Fueron 3 horas de reunión cara a cara con la mamá de sus hijas y con la abogada, Ana Rosenfeld. El papel que firmaron fue mandado inmediatamente a Milán y fue certificado allí”.

Fue entonces que el panelista comenzó a especificar dichos bienes: “Dos departamentos en Milán (un triplex frente al estadio San Siro y un dúplex en centro de Milán; estos departamentos superan el millón de euros cada uno), una casa de campo en Galliate (a 40 minutos de Milán y vale poco más de 2 millones de dólares), una casa en Brienzo a orillas del Lago Di Como, una casa en Santa Bárbara (Tigre), dos departamentos en la Torre Le Chateau (Núñez)”, enumeró.

Y en cuanto a los vehículos, cerró: “Un Lamborghini Huracán (valuado en 230 mil dólares), un Bentley Bentayga (valuado en 150 mil dólares), un Rolls Royce Ghost (valuado en 300 mil dólares), una Hummer H2 (valuada en 110mil dólares), un Mercedes clase G (valuado en 160 mil dólares) y un Cadillac Escalade (valuado en 100 mil dólares)”.

L-GANTE ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU VERDADERO VÍNCULO CON WANDA NARA

Luego de que se filtrara que L-Gante había elegido el programa de Mirtha Legrand para hablar de su relación con Wanda Nara, con quien enfrenta fuertes rumores de romance desde hace varias semanas, el cantante rompió el silencio y dijo lo suyo sin tapujos.

Todo comenzó cuando Marina Calabró –invitada al ciclo de eltrece- reveló un detalle particular del músico en La Noche de Mirtha: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”. A su vez, Luciana Salazar, que también fue de la partida, agregó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

“Puede ser”, atinó a decir el artista, quien recientemente anunció su separación de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña, Jamaica. Pero una vez más, la conductora fue al hueso con su consulta: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó, haciendo referencia a las últimas novedades de esta historia.

"SIMPLEMENTE, VOY A DECIR LA VERDAD, (A WANDA NARA) LA ESTOY CONOCIENDO. YO NO LA CONOZCO HACE MUCHO Y NOS ESTAMOS CONOCIÉNDONOS. ELLA ES UNA LINDA MUJER". G-plus

Sin embargo, L-Gante no tardó en negarlo y terminó develando el misterio : “No, eso no.”.