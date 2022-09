Wanda Nara mandó al frente a L-Gante en vivo: "Me envió un mensaje a las 5 de la madrugada"

Mientras siguen creciendo los rumores de romance con L-Gante, Wanda Nara despertó más sospechas sobre su vínculo con el cantante –que está separado de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña, Jamaica- al nombrarlo en su vivo de Instagram.

“’L-Gante’ me ponen. Está durmiendo, no sé. Me mandó un mensaje como a las cinco de la mañana. Me parece que está durmiendo”, comenzó diciendo la hermana de Zaira Nara, entre risas y con picardía.

Luego, ante la la reacción de una seguidora que habló de lo temprano que le escribió el jurado de Canta Conmigo Ahora, Wanda lanzó: “Si, mmm. Me parece que se estaba yendo a dormir. Yo me levanté a esa hora porque estoy con el cambio de hora”.

“¿Qué pasó con L-Gante? No pasó nada. ¿Qué voy a decir si no pasó nada?”, cerró la empresaria mientras las dudas sobre si continúa su historia de amor con Mauro Icardi, con quien tiene a sus pequeñas Isabella y Francesca sigue siendo un misterio.

CUÁNTO GASTÓ L-GANTE EN SU LUJOSA CENA CON WANDA NARA

Los crecientes rumores que relacionan a Wanda Nara con L-Gante tuvieron un nuevo capítulo cuando el cantante y la mediática cenaron con un grupo de amigos en un restaurante de la Costanera norte, conocido por tener como habitués a celebrities y políticos. En Argenzuela contó Damián Rojo el operativo que hizo para seguirlos y reveló el precio que costó toda la cena.

La ex esposa de Mauro Icardi y el cantante comieron junto a cuatro amigos, entre ellos Kennys Palacios, el íntimo de la figura de ¿Quién es la máscara? Él incluso mostró el plato que pidió de pastas con salsa que pidió en su cuenta de Instagram.

“Me dijeron que pagó 110 lucas, pero no lo puedo confirmar”, aseguró el periodista del ciclo de Jorge Rial. “Ahí si te pedís un muy buen vino, se va arriba de las 90 lucas”, agregó el conductor, mientras que su panelista contó que de toda la cuenta de la mesa se hizo cargo el cantante. “Las pagó él”, contó.