Wanda Nara hizo una torta para Betular, Martitegui y Donato pero le da terror que la prueben

A una semana que de Wanda Nara debute como conductora de MasterChef, compartió a través de sus stories de Instagram cómo le quedó una de sus tortas caseras favoritas.

En primer lugar, pidió que no juzgaran su manjar dulce por la pinta. Y admitió que aunque le gustaría que el jurado del reality -compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis- la evalúen, le da un poco de miedo lo que le puedan decir.

"No juzguen por la imagen... El lunes la llevo... O la hago en la pausa así me cree Damián Betular... Y me evalúan Germán Martitegui y Donato de Santis... ¡No, mentira! No me animo...", admitió la conductora, divertida.

ASÍ REACCIONÓ MAURO ICARDI AL VER A WANDA NARA SENSUAL EN INSTAGRAM

Mauro le dedicó a Wanda un comentario que llamó la atención

"Lo que más me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito", le dijo Mauro junto a un montón de emojis de "fueguitos".