Wanda Nara filtró chats privados con su exempleada y fue contundente: "Este tema se termina en la Justicia"

En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Carmen Cisnero luego de que denunciara a la empresaria por irregularidades en el trabajo, la esposa de Mauro Icardi filtró chats personales con quien fue su empleada doméstica y fue contundente con su descargo.

“Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos”, comenzó diciendo Wanda en Instagram Stories.

“Aclarando también que le tramité un documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablando demasiado, ahora hablemos con la verdad. Les dejo el documento italiano”, agregó, junto a una captura del pasaporte de Carmen.

"Acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos". G-plus

“También dijeron que le saqué el pasaporte, cuando la señora estaba en Italia y yo en otra parte del mundo, el 4 de agosto le pedí que me enviara foto para sacar pasaje”, agregó, ante los rumores de que Cisnero no tenía documentos personales.

“El concepto ‘niñera’ no cuadra cuando los niños viven hace años en París y la señora en Italia. El que me conoce y conoce a mis hijos sabe que soy demasiado exigente con el cuidado hacia ellos. Ella acusó siempre estar sola, necesitar ayuda y no tener una familia. Es por eso que constan en la Justicia audios míos diarios donde le pregunto cómo se encuentra a lo que también constan sus audios donde responde siempre estar felizmente y agradecida, viviendo en la casa que amaba y rodeada de personas que hacían los trabajos (testigos en la causa) y animales de los cuales decía amar”, continuó.

"Constan sus audios donde responde siempre estar felizmente y agradecida, viviendo en la casa que amaba y rodeada de personas que hacían los trabajos (testigos en la causa) y animales de los cuales decía amar". G-plus

En cuanto a los beneficios de su exempleada, remarcó: “Pagué siempre su alquiler en Argentina por transferencia bancaria, recibía su sueldo, y además también tenía una tarjeta de crédito Visa donde constan detallados todos sus gastos que no eran parte de su sueldo”.

"Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá que todos los que la rodean no desaparezcan. Pero este tema se termina en la Justicia". G-plus

Y cerró, visiblemente enojada: “Los regalos me parecen poco elegante mencionar, pero si en Navidad yo abría una LV, la señora también tenía la de ella. Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá que todos los que la rodean no desaparezcan. Pero este tema se termina en la Justicia. Wanda”.

Fotos: Capturas de Instagram Stories