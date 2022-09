Wanda Nara le dedicó un profundo posteo a Luis Ventura tras escucharlo decir que ya no le atiende el teléfono.

Luis Ventura le hizo un reproche a Wanda Nara, en medio de su escándalo por la separación de Mauro Icardi y el supuesto romance con L-Gante.

El periodista afirmó que la empresaria, desde que es súper famosa, ya no le atiende el teléfono como antes, cuando daba sus primeros pasos en los medios.

"Desde que Wanda Nara se hizo hiper famosa, perdí conexión con ella".

Ventura: "Quiero suponer que con tanta mudanza debe haber perdido el número de mi celular" G-plus

"Quiero suponer que con tanta mudanza debe haber perdido el número de mi celular, que sigue siendo al mismo al que me llamaba antes", afirmó Luis, irónico, en A la tarde.

FIRME RESPUESTA DE WANDA NARA ANTE EL REPROCHE DE LUIS VENTURA

Wanda compartió el reproche de Luis y, lejos de ofenderse, le dedicó un dulce mensaje.

Wanda: "Yo no me olvido de nadie. Sueño con que un día me entregues un Martín Fierro" G-plus

"Yo no me olvido de nadie. Sueño con que un día me entregues un Martín Fierro y me des un abrazo. Sé que, muy en el fondo, me querés", le respondió Wanda a Luis vía Instagram.

¿Recibirá respuesta?