Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi una fuertísima declaración de amor: "En las malas me quedé"

En medio de las repercusiones por el nuevo acercamiento de China Suárez a Mauro Icardi, Wanda Nara le obsequió una profunda declaración de amor al futbolista.

La hermana de Zaira Nara, que hace días tildó de "mala mina" a Eugenia, compartió varias fotos con el papá de sus hijas y sorprendió con un contundente mensaje.

Reflexiva, la dueña de Wanda Cosmetics remarcó que no cree que sea la mejor mujer pero sí la que lo ama con todo su corazón.

LA FIRME DECLARACIÓN DE AMOR DE WANDA NARA A MAURO ICARDI

"Quiero que la vida sólo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es de que soy quien muere de felicidad por dentro con cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien...".

"Son etapas, son rachas, es la vida... pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo", le dedicó Wanda a Mauro, muy cariñosa.

¡A full!