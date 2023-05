Wanda Nara contó qué debe hacer un hombre para conquistarla

Cuando parecía que la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi avanzaba a paso firme, ella se habría enojado por el tremendo cruce de él con Moria Casán. Acto seguido, el futbolista también se cruzó con Pochi de Gossipeame, que deslizó que le habría sido infiel a su esposa.

En medio del supuesto distanciamiento de Wanda y Mauro, que quedó en evidencia cuando ella lo dejó de seguir en Instagram, Wanda contó qué se debe hacer para conquistarla justo después de haberse cruzado a L-Gante en la Bresh.

"No estoy en ese plan, pero soy muy normal... Y me enamora lo sencillo. Todo lo demás me lo puedo comprar yo sola". G-plus

"¿Cómo se conquista a una mujer como vos?", le preguntaron. "No estoy en ese plan, pero soy muy normal... Y me enamora lo sencillo. Todo lo demás me lo puedo comprar yo sola", sentenció Wanda, empoderada.

EL SINCERICIDIO DE ANTONIO LÓPEZ SOBRE CÓMO ES PARTICIPAR EN MASTERCHEF CON WANDA NARA COMO CONDUCTORA

Pese a que toda su energía está en puesta superar las expectativas de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Antonio López se sinceró al revelar cómo se siente al ser parte de MasterChef con Wanda Nara como conductora.

“Wanda me hace algunas preguntas y todavía me siento un poco incómodo cuando ella me habla. Todavía no caigo que estoy hablando con Wanda Nara”, contó el participante, a solas, frente a las cámaras.

En cuanto a la charla que mantuvo con la hermana de Zaira Nara, Antonio se mostró muy confiado con su evolución: “Me siento bien. Cada vez empiezo a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Poco a poco, intento ir mejorando para no quedarme en la misma zona”.