Wanda Nara confesó que le encanta Rusherking, el novio de la China Suárez

Este lunes Wanda Nara irrumpió en una entrevista que Grego Rosello le hizo a L-Gante con el objeto de mostrar que, pese a que está conviviendo con Mauro Icardi en su casa de country, mantiene fluido contacto con el joven aunque no tanto como él quisiera.

Acostumbrada a ser una caja de sorpresas, la mediática reveló que no suele escuchar la música de su amigo, y se declaró una “anti fan”, aunque reconoció que sí son de su agrado los ritmos de Rusherking, pareja de la China Suárez.

¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le preguntó Rosello a Wanda y ella sorprendió con su respuesta. “Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", dijo ella.

WANDA NARA SE CONFESÓ FAN DE RUSHERKING, EL NOVIO DE LA CHINA SUÁREZ

L-Gante, Emilia Mernes y y Rusherking hicieron un tema juntos denominado El plan, que ya tiene más de un millón y medio de visitas en YouTube, y presente como principal característica que Elián Valenzuela dejó por un momento su clásico estilo de “Cumbia 420”.

"Es una canción que va hacer quilombo cuando salga", vaticinó L-Gante, frente a todo el grupo de Red Flagg (Luzu TV), en referencia a que el lanzamiento de la canción que estrenaron hace menos de una semana.

Al mismo tiempo, L-Gante adelantó que en breve estrenará una nueva canción dedicada a Wanda y ella reaccionó. "La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elián sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", cerró.