Wanda Nara concretó su “venganza perfecta” contra Mauro Icardi en una conocida casa de modas: "Gastó 100 mil euros en un vestido"

Este jueves, Wanda Nara se mostró en sus redes sociales en un bar junto a su estilista y amigo Kennys Palacios y generó intrigas sobre sus actividades en París, en medio de los intentos de Mauro Icardi por llegar a una reconciliación. En A la tarde, Guido Zaffora aseguró que la mediática concretó una “venganza perfecta” contra su marido tras gastar una suma increíble en una prenda de lujo.

“Dieron vueltas por París, almorzaron y fueron a Dolce & Gabbana. ¿Quieren saber cuánto gastó Wanda ahí? Fue la venganza perfecta para la tarjeta de Mauro Icardi. Esto es información, no es opinión”, dijo Guido mientras Débora D´Amato le señalaba que Wanda tiene sus propios recursos. “Wanda gana tres millones de euros por el contrato de Icardi, tiene su plata. No es una cuestión de quién le destroza la tarjeta a quién, pero sí de como ahoga sus penas. A mí, por lo menos, me gusta comprarme algo para verme mejor”, explicó el invitado.

“Fueron a (las galerías) Lafayette a almorzar, y luego a los Champs Elysées. Kennys mostró en sus redes un vestido plateado muy lindo y yo le pregunté si ese vestido había sido la compra y no recibí respuesta, pero tengo el monto: cien mil euros. me dijeron ‘Wanda Nara en sus copras gasta mucho más’”, dijo, sorprendido, Zaffora. “El problema va a ser con quién va a usar ese vestido Wanda Nara. Mauro Icardi se va a fijar con quién va a usar esa ropa o para qué evento”, comentó Cora Debarbieri.