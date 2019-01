Wanda Nara celebró el cumple de Valentino con un increíble candy bar del Inter, el equipo de Mauro Icardi

Cada vez que uno de sus hijos cumple años, Wanda Nara lo celebra a lo grande: contrata artistas, cantantes, show, salas de cine ¡y todo lo que nos podamos imaginar! La idea: complacer a sus pequeños, siempre.

Esta vez, Valentino López celebró sus 10 añitos con un cumple completamente alusivo al Inter de Milán. Desde la torta, los globos, hasta el mega candy bar completo, absolutamente todo tenía los colores del equipo que representa Mauro Icardi. Cabe destacar que Maxi López se desempeña en el Vasco da Gama, de Brasil, y semanas atrás había cruzado elípticamente a su ex por el favoritismo futbolero de sus hijos en común.

"El mundo necesita más seres humanos como vos, nunca pierdas tu humildad, tu inocencia, tu respeto y la felicidad por las pequeñas cosas. Nunca dejes de sonreír, creer, ni de soñar. Te cuido y te amo siempre, mamá", escribió Wanda en Twitter, junto a una foto en la que está con el sonriente cumpleañero e Icardi.

A fines de diciembre, Wanda generó revuelo al contar en su red social que Valentino era del Inter y no de un equipo en el que juegue López: "Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre. Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. Valu cuenta que siempre fue Interista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá", escribió Nara y a los pocos minutos lo borró.

¡Mirá el video con los detalles del lujoso y divertido cumpleaños!